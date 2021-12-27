Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Birlikte kalkınma ve refah yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak.

Edindiğimiz izlenime göre Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasındaki ilk toplantı Moskova'da gerçekleşecek. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var.

3+3 formatındaki toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.



Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabul'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor.

Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz.

Balkanların 1990'lara geri dönmesini izin veremeyiz.

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk.

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın son zamanlardaki tansiyonu yükseltme girişimi son derece tehlikedir. Bu konuda tutumuz bellidir.

Bununla birlikte Yunaistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somu bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradaeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre.

F-35 AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor. Şu anda F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. F-35 konusunda Kongre'nin de ikna edilmesi gerekiyor. Bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor.



Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donmbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz.

Biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. PKK YPG bölücü terör örgütüdür. Türkiye'de başaramadıklarını Irak'ta başarmaya çalışıyorlar. PKK'nın hedefi her yerde aynıdır. Rejim ile ilişkilerimiz bir tarafa, terör örgütleri ile mücadele ortak menfatimizdir. Son zamanlarda bu çerçevede özel bir görüşme olmadı."