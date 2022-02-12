SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

SON DAKİKA HABERİ:Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, “Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" derken, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.02.2022 - 19:18

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

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