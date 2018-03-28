Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor

Son dakika haberi! ABD ile Menbiç görüşmelerinin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD ile ortak mekanizma çerçevesinde görüşmelerde bulunacak.



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın ABD Dışişleri Bakan yardımcısı John J. Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yalçın'ın başkent Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.



Görüşmelerde ayrıca 8-9 Mart'ta Washington'da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.



ÇAVUŞOĞLU'NUN ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ



ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın şubat ayındaki Ankara ziyaretinde iki ülke arasında Suriye, "FETÖ" ve PKK ile mücadele konularında ortak mekanizmalar kurulmasına karar verilmişti. Tillerson ve Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'da bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.



Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmiş, bu nedenle Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki Washington ziyareti de ertelenmişti.