SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a tepki
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlıu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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