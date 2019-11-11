SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'den Bolivya açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, "Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.Türkiye yönetimlerin demokratik süreçle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir" ifadelerini kullandı.

PROSTOLAR VE MORALES'İN İSTİFASI

Bolivya'da dördüncü kez devlet başkanı seçilen Evo Morales, ordunun müdahalesi nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Morales, Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti. 13 yıldır ülkeyi yöneten 60 yaşındaki Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklarken, yenilenecek Yüksek Seçim Mahkemesi ile yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

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