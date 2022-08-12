SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor

Son dakika haberi!

Suriye'de yıllardır süren iç savaş için hem Cenevre hem Astana'da müzakere süreçleri yürütülüyor.

Bu süreçler kapsamında Anayasa Komitesi ve Müzakere Heyetleri oluşturuldu. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştüğünü söylemişti. Bu temas ve bakanın sözleri tartışma yarattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de yavaş ilerleyen çözüm girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda çözüme bulunması için en fazla çaba sarfeden ülke olduğunu belirten Büyükelçi, Ankara'nın çözüme yönelik çabalara en güçlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Bilgiç açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir.



Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

BAKAN, ERDOĞAN - ESAD GÖRÜŞECEK İDDİASINI YALANLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

13. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği basın toplantısıyla dün akşam saatlerinde sona erdi.



Buradaki konuşmasında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa dair de önemli mesajlar verdi.



Çavuşoğlu, istihbarat seviyesinde görüşmelerin sürdüğü Suriye rejimi ile doğrudan temas kurulacağı iddiasını yalanladı.



Uzun zamandır Rus yetkililerin 'Sizi rejimle görüştürelim' dediklerini aktaran Çavuşoğlu, ''Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı'' diye konuştu.



''TEK ÇIKAR YOL SİYASİ UZLAŞI''



Yanlızca Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda kısa bir sohbet ettiklerini söyleyen Çavuloğlu, ''Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik'' açıklamasında bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...