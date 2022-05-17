SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk'tan Twitter açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk, Twitter anlaşmasının bot sayıları konusunda netlik elde edene kadar 'ilerleyemeyeceğini' söyledi. Musk'ın açıklamasının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 5 düşerek 37,38 dolardan işlem gördü.

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 11:36

SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk'tan Twitter açıklaması

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Tesla ve SpaceX CEO'su , 'ı satın alma süreci ile ilgili yeni açıklamada bulundu. 

Musk, Twitter anlaşmasının bot sayıları konusunda netlik elde edene kadar 'ilerleyemeyeceğini' söyledi.

Elon Musk, hesapların yüzde 20'sinin sahte veya spam hesaplar olduğunu belirtirken, Twitter'ın iddia ettiği sayıdan dört kattan fazla olabileceğini vurguladı. 

Musk, "Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu" ifadelerini kullandı. 

Twitter yönetimi, bu ayın başlarında SEC'e yayımladığı verilerde, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5′inden daha azının bot veya spam hesapları olduğunu tahmin ettiklerini aktarmıştı. 

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