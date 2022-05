SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk'tan Twitter açıklaması

Son dakika haberi!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın alma süreci ile ilgili yeni açıklamada bulundu.

Musk, Twitter anlaşmasının bot sayıları konusunda netlik elde edene kadar 'ilerleyemeyeceğini' söyledi.

Elon Musk, hesapların yüzde 20'sinin sahte veya spam hesaplar olduğunu belirtirken, Twitter'ın iddia ettiği sayıdan dört kattan fazla olabileceğini vurguladı.

Musk, "Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu" ifadelerini kullandı.

Twitter yönetimi, bu ayın başlarında SEC'e yayımladığı verilerde, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5′inden daha azının bot veya spam hesapları olduğunu tahmin ettiklerini aktarmıştı.



20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.