SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk'tan Twitter açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Duyuruyu takiben Twitter hisseleri yüzde 19 değer kaybetti.

Haberler - ntv.com.tr 13.05.2022 - 13:22

SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk'tan Twitter açıklaması

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Tesla ve SpaceX CEO'su , platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Duyuruyu takiben Twitter hisseleri yüzde 19 değer kaybetti.

Musk, "Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın almak üzere anlaştıklarını duyurmuştu.

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