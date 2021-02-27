SON DAKİKA HABERİ... Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Paşinyan'a ret: Genelkurmay başkanının görevden alınmasını reddetti

Son dakika haberi!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, darbe girişiminden sorumlu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almayı reddettiğini açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ordunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan’ın, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamayarak, Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma talebini reddetti.



Ermenistan ordusunun yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından Paşinyan, ordunun bu istediğini darbe olarak nitelendirmişti.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.



Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzalamıştı.



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Daha sonra da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden aldığını açıklamıştı.



FACEBOOK YAYINI YAPMIŞTI



Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.



Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.



Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.





Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...