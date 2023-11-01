SON DAKİKA HABERİ... Fidan: Filistin'deki yasadışı kuşatma hala devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la birlikte kameraların karşısına geçerek İsrail - Hamas çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Filistin'deki yasadışı kuşatma hala devam ediyor.İsrail'in şiddete son vermesi gerekiyor. Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor. Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız.

Filistin için de İsrail için de barış iki devletli çözümden geçiyor. Garantör ülke olarak sorumluluk almaya hazırız.

Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız.

AB topluca aldığı pozisyon gereği maalesef ateşkes ifadesini duymak istemiyor. AB ve ABD, İsrail'in belirlediği ölçüde hareket ediyor."

Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi. Fidan, Gazze'deki Türk vatandaşlarının çıkarılması için müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir." açıklamasını yaptı.