SON DAKİKA HABERİ: Filistinli telekominikasyon şirketi duyurdu: Gazze'de iletişim ve internet erişimi tamamen kesildi

"GAZZE'YE NÜKLEER BOMBA ATILMASIDA OLASILIKLAR ARASINDA"



İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amichai Eliyahu'nun sözleri de tartışma konusu oldu. Bakan, katıldığı bir radyo programında, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının da olasılıklardan biri olduğunu söyledi.



Rehinelerle ilgiliyse "savaşta bedel ödenir" ifadesini kullandı ve "Neden rehinelerin hayatı askerlerin hayatından daha önemli?" dedi.



İsrail Başbakanlığından bu sözlere tepki geldi. Açıklamada, Eliyahu'nun sözleri "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirildi. İsrailli Bakan "bir sonraki duyuruya kadar" kabine toplantılarından uzaklaştırıldı.



Hamas sözcüsü, Eliyahu'nun açıklamasını "İsrail hükümetinin terörizmini yansıttığını" söylerken; İsrailli esirlerin aileleri de Bakanın sözlerini "şok edici" olarak nitelendirdi.