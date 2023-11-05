SON DAKİKA HABERİ: Filistinli telekominikasyon şirketi duyurdu: Gazze'de iletişim ve internet erişimi tamamen kesildi

Son dakika haberi! İsrail 30 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Can kaybı 9 bin 770'e ulaştı. İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları da şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü.
İsrail ordusu, son 24 saat içinde üçüncü mülteci kampını hedef aldı.
Megazi ve Cebaliye kamplarının ardından Bureyc kampına da hava saldırısı düzenledi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, kamp yaklaşık 46 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in saldırısında ölenler oldu.
BLINKEN'DAN İSRAİL'E ÜÇÜNCÜ ZİYARET
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise savaş başladığından bu yana İsrail'e üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
Blinken, temasları sırasında sürpriz bir ziyarette de bulundu. Ramallah'ta Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüştü.
Abbas, Blinken'a acil ateşkes ve Gazze Şeridi'ne insani yardıma izin verilmesi çağrısı yaptı.
Blinken da Filistinlilerin zorla yerinden edilmemesi gerektiğini belirtti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana İsrail hava saldırıları sonucu en az 60 rehinenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bazı rehinelerinin cansız bedenlerinin hala enkaz altında olduğu da belirtildi.
İsrail ordusu, 242 İsraillinin rehin tutulduğunu belirtiyor.
Rehinelerle ilgili arabuluculuk yürüten Katar, konuyla ilgili ilerleme sağlanabilmesi için sükunet gerektiği görüşünde.
"REHİNELER GERİ DÖNENE KADAR ATEŞKES OLMAYACAK"
İsrail ise saldırılarını durdurmamakta kararlı. Başbakan Binyamin Netanyahu, rehineler geri dönene kadar ateşkes olmayacağını söyledi.
"GAZZE'YE NÜKLEER BOMBA ATILMASIDA OLASILIKLAR ARASINDA"
İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amichai Eliyahu'nun sözleri de tartışma konusu oldu. Bakan, katıldığı bir radyo programında, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının da olasılıklardan biri olduğunu söyledi.
Rehinelerle ilgiliyse "savaşta bedel ödenir" ifadesini kullandı ve "Neden rehinelerin hayatı askerlerin hayatından daha önemli?" dedi.
İsrail Başbakanlığından bu sözlere tepki geldi. Açıklamada, Eliyahu'nun sözleri "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirildi. İsrailli Bakan "bir sonraki duyuruya kadar" kabine toplantılarından uzaklaştırıldı.
Hamas sözcüsü, Eliyahu'nun açıklamasını "İsrail hükümetinin terörizmini yansıttığını" söylerken; İsrailli esirlerin aileleri de Bakanın sözlerini "şok edici" olarak nitelendirdi.
GAZZE'DE İLETİŞİM VE İNTERNET ERİŞİMİ TAMAMEN KESİLDİ
Öte yandan Filistinli telekomünikasyon şirketi Paltel'nden akşam saatlerinde gelen açıklama bölgedeki durumun vahametini bir kez daha ortaya çıkardı. Şirket, Gazze'de iletişim ve internet erişiminin tamamen kesildiğini duyurdu.
Gazze'deki Filistin hükümeti ise "Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor. açıklaması yaptı.
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