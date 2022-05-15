SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya: NATO'ya resmen başvuracağız

SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, "NATO üyeliği için resmen başvuracağız" açıklamasını yaptı. Niinisto, ayrıca ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Haberler 15.05.2022 - 14:19

SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya: NATO'ya resmen başvuracağız

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Son dakika haberi! Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Niinistö, Finlandiya Başbakanı Sanan Marin ile ortak basın toplantısında konuştu. "Devlet Başkanlığı ve Hükümet Dış Politika Komitesi olarak NATO üyeliğine resmen başvuru kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Niinistö, geçen Cumartesi günü Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayıp, NATO'ya katılma planlarını iletmişti. Putin'se kararın Finlandiya-Rusya ilişkilerini zedeleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Putin görüşmesiyle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Niinistö "Finlandiya olarak bir köşede saklanacak değiliz, sözlerimizin arkasındayız" dedi.

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