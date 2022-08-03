SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da askeri patlayıcı üreten tesiste patlama: Çok sayıda yaralı var

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın bildirdiğine göre Fransa'nın güneyinde bulunan Bergerac kentindeki askeri patlayıcı üreten Euroco'ya ait bir tesiste patlama geldi. Olayın ardından çok sayıda kişi yaralandı.

Haberler 03.08.2022 - 16:52

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da askeri patlayıcı üreten tesiste patlama: Çok sayıda yaralı var

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Reuters'ın haberine göre Fransa'nın güneyindeki  Bergerac kentinde büyük bir patlama yaşandı. Patlamayı yangın takip etti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve yangın söndürme aracı gönderildi.

İlk bilgilere göre çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, yetkililer vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Bununla birlikte olay,  Eurenco'ya bağlı 80 kişinin çalıştığı Manuco fabrikasında meydana geldi. Fabrikada askeri silahlar veya dinamitlerde kullanıların patlayıcıların  bileşiminde yer alan nitroselüloz adlı maddenin üretildiği belirtildi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...