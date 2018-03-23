Son dakika haberi... Fransa'da rehin krizi sona erdi: İki ölü, 3 yaralı

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Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Fransız polisi, saldırganı öldürerek, rehine krizini sona erdirdi. Operasyonu terörle mücadele timleri gerçekleştirmişti.
DAEŞ'li teröristin 7 rehineyi serbest bıraktığı belirtilmişti.
Saldırganın Fas kökenli olduğu ve Fransız polisi tarafından "radikal İslamcı" olarak tanındığı ifade ediliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trebes kentindeki silahlı saldırının terör eylemi olduğunu söyledi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe polislere silahlı saldırı ve rehine olayının terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
Trebes Belediye Başkanı da, saldırganın "Allah-ü Ekber, hepinizi öldüreceğim" şeklinde slogan attığını iddia etmişti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Trebes kentine gitmişti.
ÖNCE POLİSLERE ATEŞ AÇTI
DAEŞ'li olduğu iddia edilen silahlı saldırganın süpermarkettekileri rehin almadan önce Carcassonne'de yol kenarındaki polislere ateş ettiği iddia edilmişti.
Silahlı saldırıda bir polisin omzundan yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ileri sürülmüştü.
"PARİS SALDIRGANININ SERBEST KALMASINI İSTİYOR"
Fransa'daki rehine olayını gerçekleştiren saldırganın, Fransa'nın başkenti Paris'i Kasım 2015'de kana bulayan Saleh Abduselam'ın serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilmişti.
Paris saldırısının planlayıcısı olduğu Saleh Abduselam ve yanındaki saldırganlar 130 kişinin ölümüne neden olmuştu.