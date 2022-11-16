SON DAKİKA HABERİ: G20 Sonuç Bildirgesi açıklandı

Son dakika haberi!

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

İki günlik zirvenin ardından G20 Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Zirvede ele alınan başlıklar ve varılan kararlar bu belgede yer aldı.

Sonuç Bildirgesi'nde, "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz" denildi. Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasına da bildirgede değinildi.

Belgede, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli" vurgusu yapıldı.

NÜKLEER SİLAHLARI

G20 ülkeleri ayrıca "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...