SON DAKİKA HABERİ: Gazze İçişleri Bakanlığı: İsrail kiliseyi vurdu

Son dakika haberi! Hamas kontrolündeki Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi Saint Porphyrios'u hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, ibadethaneye, Gazze'ye yönelik bombardımandan kaçan çok sayıda Filistinlinin sığındığı vurgulandı. Saldırıda en az 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Haber ajansı AFP'ye konuşan görgü tanıkları da bölgenin hedef alındığını teyit etti. Bu arada gece boyunca Tel Aviv'e çok sayıda roket atıldı. Tel Aviv'de sık sık saldırı sirenleri duyuldu.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, saldırıyı kınadığını açıkladı.

Açıklamada, "Gazze kentindeki kilisemizi hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

