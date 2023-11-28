SON DAKİKA HABERİ: Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı: Rehine takasına devam edildi

HAMAS'TAN "İSRAİL İLE YENİ BİR ESİR TAKASI MUTABAKATI YAPABİLİRİZ" AÇIKLAMASI



Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.



Açıklama Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye'den geldi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan yetkili, başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını belirterek, İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları da içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.

