SON DAKİKA HABERİ: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail kiliseyi vurdu

Son dakika haberi! Hamas kontrolündeki Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi Saint Porphyrios'u hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, ibadethaneye, Gazze'ye yönelik bombardımandan kaçan çok sayıda Filistinlinin sığındığı vurgulandı. Saldırıda en az 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Haber ajansı AFP'ye konuşan görgü tanıkları da bölgenin hedef alındığını teyit etti. Bu arada gece boyunca Tel Aviv'e çok sayıda roket atıldı. Tel Aviv'de sık sık saldırı sirenleri duyuldu.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, saldırıyı kınadığını açıkladı.

Açıklamada, "Gazze kentindeki kilisemizi hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.



İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.