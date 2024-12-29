SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: 62 ölü

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Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı.



175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 47 kişi hayatını kaybetti.

Muan havalimanı yetkilileri acil durum ilan edildiğini açıkladı.



Jeju Havayollarına ait yolcu uçağının Tayland'ın başkenti Bangkok'tan hareket ettiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri uçakta çıkan yangının söndürüldüğünü açıklarken, uçağın kuyruk kısmında bulunan yolcuların tahliye edilmeye başlandığı aktarıldı.



Güney Kore Devlet Başkanı yardımcısı kaza sonrası kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.