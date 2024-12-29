SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: 179 ölü

Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, kaza mahallinde şimdiye dek 179 cansız bedene ulaşıldığı kaydedilirken, sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi.



UÇAK FİRMASINDAN ÖZÜR AÇIKLAMASI



Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi. Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.



175 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT TAŞIYORDU



Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saat ile 09.07’de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu belirtilmişti.