SON DAKİKA HABERİ: Hafter ateşkes çağrılarını reddetti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'da gerçekleştirilen toplantısı sonrası yaptıkları ortak açıklamada Libya'da taraflara 12 Ocak saat 00.00'da geçerli olmak üzere ateşkes çağrısı yapmışlardı.

Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Hafter, Libya’da ateşkes çağrılarını redderek askeri operasyonlara devam edeceğini açıkladı.