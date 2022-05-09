SON DAKİKA HABERİ: Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

Diplomatik kaynaklar geçtiğimiz gün Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye seyahat etmekte olan ve 8 Türk vatandaşımızın da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e yaklaştığı sırada silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kaçırılanların arasında Haiti ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu anlaşılmaktadır. Bölgede benzer kaçırılma vakalarının daha önce de yaşandığı bilinmektedir. Haiti’ye de akredite Santo Domingo Büyükelçiliğimizce, derhal Dominik Cumhuriyeti ve Haiti makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın en kısa zamanda salıverilmesine yönelik olarak, resmi makamlarla yakın temaslarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.