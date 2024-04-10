SON DAKİKA HABERİ: Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ile 2 torunu İsrail saldırısında yaşamını yitirdi

“5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”



Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu Ramazan Bayramı’nın ilk günü öğleden sonra çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombalayarak Haniye’nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Söz konusu katliamda şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, “Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı’nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir.” ifadelerine yer verildi.



HANİYE: ATEŞKES TALEPLERİNİ ETKİLEMEYECEK



Haniye ise olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Oğullarımın öldürülmesi Hamas’ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye’ye başsağlığı telefonu açtı.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsrail saldırısında 3 oğlu ile torunlarını kaybeden Haniye’ye başsağlığı diledi.



Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.” denildi.

FİDAN VE KALIN'DAN DA TELEFON

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Haniye’yi telefonla arayarak başsalığı dileklerini iletti.



Kalın ile Haniye’nin telefon görüşmesinde son saldırının yanı sıra, Gazze’de kötüleşen insani durum ve ateşkes görüşmeleri ile esir takası müzakereleri de ele alındı.