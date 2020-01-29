SON DAKİKA HABERİ:  Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol şirketi Aramco tesislerinin yanı sıra iki havalimanı ve bir askeri üsse hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

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Son dakika haberi! Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını söyledi.

Seri, kendilerine yönelik saldırılara karşılık çok sayıda füze ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan Aramco tesislerini, Ebha ve Cizan'daki havaalanlarını, Hamis Muşayt'taki bir üssü ve ülkedeki bazı "hassas" noktaları hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü Seri, Cevf ve Marib kentlerinde 2 bin 500 kilometreden fazla alanı ele geçirdiklerini iddia etti.

ARAMCO'YA DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAPILMIŞTI 

Suudi Arabistan'da eylül ayında insansız hava aracıyla düzenlenen petrol tesisi saldırılarını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan ve Washington yönetimi ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Saldırılar sonrası ülkedeki petrol üretimi büyük sekteye uğramıştı. 

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