SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı da ekipte | Uzay yolculuğuna dakikalar kaldı

Son dakika haberi! Uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.
SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.
Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.
"KOLTUKLAR KALKIŞ POZİSYONUNDA"
SpaceX'ten yapılan son açıklamada "Mürettebatın koltukları kalkış pozisyonuna alındı, uzay giysisi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolleri tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı kapatıldı, fırlatmaya 2 saatten az kaldı." denildi.
Fırlatma birinci aşama iticisi Falcon 9 roketinin beşinci, Dragon kapsülünün üçüncü uçuşu olacak.
AXIOM 3 KALKIŞA HAZIR
Tarihi ana dakikalar kala astronotları kapsüle ulaştıran biniş köprüsü roketten ayrıldı. SpaceX, Axiom 3'ün kalkışa hazır olduğunu duyurdu. Rokete yakıt dolumunun başladığı, Dragon kapsülü kaçış sisteminin devreye alındığı da bildirildi.
DÜN ERTELENMİŞTİ
SpaceX, dün Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak'a ertelendiğini duyurmuştu.
ASTRONOTLAR AİLELERİYLE VEDALAŞTI
Aileler fırlatma rampası yakınlarında toplandı. Bölgeye helikopterle gelen astronotlar hep birlikte poz verdi. Türkiye'nin ilk astronotu Havacı Albay Alper Gezeravcı helikopterden inişinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Gezeravcı ve 3 astronot, aileleri ile vedalaştıktan sonra kendilerini fırlatma rampasına götürecek elektrikli araçlara bindi.
Ax-3 misyonu olarak adlandırılan uzay yolculuğu; bir özel şirket tarafından yapılan ve tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş olma özelliğini taşıyor.
Gezeravcı’nın "Görev Uzmanı" olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.
BAKAN KACIR: BU GECE 00.49'DA HERKES EKRAN BAŞINA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.
Bakan Kacır, "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.
Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!#GururDuyTürkiye ⏳🚀🧑🚀🇹🇷 pic.twitter.com/vbIwAUm31f— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024
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