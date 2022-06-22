SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Savunma Bakanı Wallace yarın Türkiye'ye geliyor
SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yarın Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Bakanın Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı açıklandı.
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