SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Savunma Bakanı Wallace yarın Türkiye'ye geliyor

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yarın Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Bakanın Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı açıklandı.

Haberler 22.06.2022 - 15:35

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Savunma Bakanı Wallace yarın Türkiye'ye geliyor

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