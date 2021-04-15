SON DAKİKA HABERİ: Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var

ntv.com.tr 15.04.2021 - 14:51
Son dakika haberi!
Haber ajansı Reuters, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü aracın patladığını belirtti.
Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak polisi ve tıbbi kaynaklar, Bağdat'taki Sadr Şehri'nde düzenlenen bombalı araç saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin de yaralandığını söyledi.
Polis, arabanın Sadr şehrinde yer alan bir pazar yerinde park halindeyken patladığını bildirdi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...