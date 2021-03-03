SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 roket atıldı
SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın Anbar eyaletinde bulunan Ayn'ül Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. ABD askerlerinin de bulunduğu üsse 10 roket atıldığı bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.
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03.03.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 10:32
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