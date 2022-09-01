SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta Şii gruplar çatıştı: 4 ölü

Son dakika haberi!

Irak'ta Şii gruplar arasındaki yüksek tansiyon çatışmaya dönüştü.

Ülkenin Basra kendtinde Şii lider Mukteda es-Sadr destekçileri ile İran yanlısı Şiiler karşı karşıya geldi.

Yaşanan çatışmada dört kişi hayatını kaybetti. Yetkililer birçok kişinin de yaralandığını aktardı.

Ülkenin ana petrol üretim merkezlerinden biri olan Basra yıllardır sert protestolara ev sahipliği yapıyor. Irak'da geçen yıl ekim ayında yapılan seçimin ardından halen hükümet kurulamadı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, hafta başında ülkede kaos ve çatışmanın körüklenmesi halinde koltuğundan feragat edebileceğini söylemişti.

IRAK'TAKİ OLAYLAR

Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.



Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.



Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...