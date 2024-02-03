SON DAKİKA HABERİ: Irak'taki ABD saldırısında 16 kişi öldü

Irak'taki ABD saldırısında, aralarında sivillerin de olduğu 16 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı duyuruldu. Irak başbakanı, "ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkesindeki güvenliği tehdit ettiğini" söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'taki ABD saldırısında 16 kişi öldü
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Irak hükümetinden yapılan açıklamada, "Irak'ın egemenliğine yönelik son ABD saldırısında aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı" açıklandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak'ta güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Sudani ayrıca,  ABD'nin Irak hükümeti ile koordineli hava saldırıları düzenlediği iddialarını reddederek bunları "yalan" olarak niteledi.

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