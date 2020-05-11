SON DAKİKA HABERİ: İran medyası: Basra Körfezi'ndeki tatbikatta savaş gemisi yanlışlıkla vuruldu, en az 40 asker öldü

Son dakika haberi! İran donanmasının Basra Körfezi'nde yaptığı tatbikat sırasında, donanmaya ait bir geminin yine donanmaya ait bir savaş gemisini vurduğu ve en az 40 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.



Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

NTV muhabiri Ali Asgar Çabuk, Konarek adlı fırkateyndeki personel sayısının az olması nedeniyle can kaybının daha düşük olabileceği yönündeki yorumları da canlı yayında paylaştı.

Çabuk'un aktardığına göre sahadaki muhabirler can kaybının 18 ila 20 arasında olabileceğini söylüyor.



İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.