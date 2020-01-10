SON DAKİKA HABERİ: İran Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Ukrayna uçağının kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir

Son dakika haberi! İran sivil havacılık kurumu başkanı Ali Abidzade Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir."

Diğer taraftan, İran'da düşen Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu iddialarına yalanlama geldi. Abidzade düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna, Fransa ve Boeing şirketinden temsilcilerin İran’daki araştırma komisyonuna katılacağını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, uçağın arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve İran'ın uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.



Kiev'e giden uçaktanki yolcuların 138'i Toronto aktarması yapacaktı. Uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

İRAN'DAKİ UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?