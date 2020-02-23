SON DAKİKA HABERİ: İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Khoy kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Khoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.



Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.