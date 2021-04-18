SON DAKİKA HABERİ: İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın bildirdiğine göre İran'ın güneyinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18.04.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 10:59

SON DAKİKA HABERİ: İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi!  İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan deprem, yerel saatle 11:11'de kaydedildi.

Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

Buşehr eyaleti, bir nükleer santrale de ev sahipliği yapıyor.

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