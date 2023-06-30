SON DAKİKA HABERİ... İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor | İsveç'te Kur'an provokasyonu

Son dakika haberi!



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İİT, İsveç’in başkenti Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.



Türkiye’nin yanısıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun’un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.



Toplantıda bu alçakça eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...