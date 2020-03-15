SON DAKİKA HABERİ: İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin Corona virüs testi pozitif çıktı

ntv.com.tr 15.03.2020 - 03:26
Son dakika haberi! İspanya'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı 15 günlük OHAL ilan edildi. Olağanüstü hal kararının, 7 saatten fazla süren Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in OHAL kararını açıklamasının ardından Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan corona virüs testi pozitif çıkmıştı.