SON DAKİKA HABERİ: İsrail, Hamas'ın kalbini vurdu: Salih El Aruri öldürüldü

Son dakika haberi! İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
İHA saldırısında üst düzey Hamas yetkilisi Salih El Aruri'nin de öldüğü bildirildi. Hamas, Salih El Aruri'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.
"ARURİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DİRENİŞİMİZİ BİTİRMEYECEK"
Saldırı sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" denildi. Açıklamada, Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceği ifade edildi.
Gazze Savaşı'nın başından beri İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Bu nedenle savaşın Lübnan'a sıçramasından endişe ediliyor.
Son saldırı haberiyle gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çekiliyor. İsrail'in, Gazze'den çektiği askerlerin bir bölümünü Lübnan sınırına kaydıracağı yönünde haberler de geliyor.
SALİH EL ARURİ KİMDİR?
Salih El Aruri, Hamas'ın İsmail Haniye'den sonra gelen iki numaralı ismiydi. Aruri Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın da kurucularından biriydi.
Aruri, 2015'ten beri Beyrut'ta yaşıyordu. Aruri, 2011'de İsrailli asker Gilad Şalid'e karşılık serbest bırakılan bin Filistinli mahkumdan biriydi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan terörden arananlar listesinde ise Salih El Aruri'nin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül ilanı verildiği bilgisi yer alıyordu.
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