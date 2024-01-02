SON DAKİKA HABERİ: İsrail, Hamas'ın kalbini vurdu: Salih El Aruri öldürüldü

Son dakika haberi! İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

İHA saldırısında üst düzey Hamas yetkilisi Salih El Aruri'nin de öldüğü bildirildi. Hamas, Salih El Aruri'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.

"ARURİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DİRENİŞİMİZİ BİTİRMEYECEK"



Saldırı sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" denildi. Açıklamada, Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceği ifade edildi.



Gazze Savaşı'nın başından beri İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Bu nedenle savaşın Lübnan'a sıçramasından endişe ediliyor.

Son saldırı haberiyle gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çekiliyor. İsrail'in, Gazze'den çektiği askerlerin bir bölümünü Lübnan sınırına kaydıracağı yönünde haberler de geliyor.