SON DAKİKA HABERİ: İsrail Ordusu Gazze'ye girdi

Son dakika haberi! İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.



Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

YOĞUN BOMBARDIMAN



Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.



Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.



Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.



Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.



Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.



KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.



