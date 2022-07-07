İsrail: Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak

SON DAKİKA HABERİ: İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

Haberler 07.07.2022 - 09:49

İsrail: Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak

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Son dakika haberi! İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."

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