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SON DAKİKA HABERİ: İsrail'de Savunma Bakanı Gallant görevden alındı

SON DAKİKA HABERİ: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrıda bulunmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'de Savunma Bakanı Gallant görevden alındı
İsrail Savunma Bakanı'ndan tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması için hükümete çağrı
İsrail Savunma Bakanı'ndan tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması için hükümete çağrı Haberi Görüntüle

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