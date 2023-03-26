SON DAKİKA HABERİ: İsrail'de Savunma Bakanı Gallant görevden alındı
SON DAKİKA HABERİ: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrıda bulunmuştu.
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