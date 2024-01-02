SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den Hamas'ın iki numarasına suikast

"ARURİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DİRENİŞİMİZİ BİTİRMEYECEK"



Saldırı sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" denildi. Açıklamada, Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceği ifade edildi.



Gazze Savaşı'nın başından beri İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Bu nedenle savaşın Lübnan'a sıçramasından endişe ediliyor.



Son saldırı haberiyle gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çekiliyor. İsrail'in, Gazze'den çektiği askerlerin bir bölümünü Lübnan sınırına kaydıracağı yönünde haberler de geliyor.



İRAN'DAN AÇIKLAMA



İran'dan yapılan açıklamada ise Aruri'nin öldürülmesi, direnişi İsrail'e karşı savaşa daha fazla motive edecek" ifadeleri kullanıldı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıyla İsrail’in temellerinin terör ve suça dayandığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.



Ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını ve sonuçlarından Tel Aviv ve destekçilerinin sorumlu olacağını belirten Kenani, İsrail’in terör eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kuruluşları derhal harekete geçmeye çağırdı.