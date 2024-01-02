SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den Hamas'ın iki numarasına suikast

Son dakika haberi! İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hamas'ın bürosunu vurdu.
İHA ile yapılan saldırıda Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri'nin öldürüldüğü açıklandı.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın kurucularından olan Aruri'nin, 7 Ekim saldırısının planlayıcıların biri olduğu belirtiliyor.
Saldırıda Aruri ile birlikte 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Hamas, Salih El Aruri'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.
"ARURİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DİRENİŞİMİZİ BİTİRMEYECEK"
Saldırı sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" denildi. Açıklamada, Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceği ifade edildi.
Gazze Savaşı'nın başından beri İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Bu nedenle savaşın Lübnan'a sıçramasından endişe ediliyor.
Son saldırı haberiyle gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çekiliyor. İsrail'in, Gazze'den çektiği askerlerin bir bölümünü Lübnan sınırına kaydıracağı yönünde haberler de geliyor.
İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran'dan yapılan açıklamada ise Aruri'nin öldürülmesi, direnişi İsrail'e karşı savaşa daha fazla motive edecek" ifadeleri kullanıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıyla İsrail’in temellerinin terör ve suça dayandığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.
Ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını ve sonuçlarından Tel Aviv ve destekçilerinin sorumlu olacağını belirten Kenani, İsrail’in terör eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kuruluşları derhal harekete geçmeye çağırdı.
LÜBNAN İSRAİL'İ BM'YE ŞİKAYET EDECEK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’nin öldürüldüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısını kınadı.
Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur." dedi.
Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lübnan’ın 1701 sayılı karar olmak üzere her daim ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olduğuna dikkati çeken Mikati, ancak İsrail’in bu kararları ihlal eden asıl taraf olduğunu vurguladı.
Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.
BM GENEL SEKRETERİ'NDEN İTADAL ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.
SALİH EL ARURİ KİMDİR?
Salih El Aruri, Hamas'ın İsmail Haniye'den sonra gelen iki numaralı ismiydi. Aruri Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın da kurucularından biriydi.
Aruri, 2015'ten beri Beyrut'ta yaşıyordu. Aruri, 2011'de İsrailli asker Gilad Şalid'e karşılık serbest bırakılan bin Filistinli mahkumdan biriydi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan terörden arananlar listesinde ise Salih El Aruri'nin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül ilanı verildiği bilgisi yer alıyordu.
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