İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini aştı

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini aştı
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü: Fidan acilen ateşkes istedi

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü: Fidan acilen ateşkes istedi

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Son dakika haberi! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Eki̇m'den bu yana iİsrai̇l'i̇n gazze'ye düzenledi̇ği̇ saldirilarda 4 bin 104'ü çocuk olmak üzere 10 bin 22 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini aştı - 1

İSRAİL ORDUSU ÇOK SAYIDA HASTANE VURDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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