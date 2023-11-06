İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini aştı

Son dakika haberi! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Eki̇m'den bu yana iİsrai̇l'i̇n gazze'ye düzenledi̇ği̇ saldirilarda 4 bin 104'ü çocuk olmak üzere 10 bin 22 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

