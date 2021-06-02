SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu

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İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti.

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.



Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle gerçekleşeceği belirtilmişti.



Açıklamada, "Milletvekilleri bugün İsrail devletinin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek" ifadelerine yer verilmişti.



Mecliste yapılacak oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışıyor.



Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.



İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.