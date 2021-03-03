İsveç'te bıçaklı saldırı: 8 kişi yaralandı

Son dakika haberi! İsveç'te bıçaklı bir saldırgan çevredekilere saldırdı. Yaralananların olduğu saldırıda polis saldırganın gözaltına alınıdığını açıkladı.



Olay, İsveç'in güneyindeki Vetlanda kentinde meydana geldi. Saldırıda, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı.



Yetkililer, saldırının nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak terör bağlantısı ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti.



İsveç Başbakanı Stefan Lovfen saldırıyı kınadığını açıkladı.