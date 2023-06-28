SON DAKİKA HABERİ... İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine polisten izin

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İsveç polisi Kurban Bayramı'nda ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay verildiğini duyurdu.

Kuran yakma eyleminin başkent Stockholm'deki merkez caminin önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

İsveç Yüksek Mahkemesi, polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

PALUDAN'IN PROVOKASYONU

Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önüne giderek Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatür açmıştı. Paldıdan daha sonra Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Polis korumasında gerçekleştirilen provokasyonda Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

"AMACIM TÜRKİYE'YE GOL ATMAKTI"

Provokasyonun ardından açıklama yapan Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı Paludan dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" söyleyen aşırı sağcı politikacı, "Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Paludan'ın yaptığı provokasyonun ardından Ankara - Stockholm hattında ilişkiler gerilmişti.

Türkiye, Finlandiya'nın başvurusuna yeşil ışık yakarken İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmamıştı.

Stockholm yönetimi temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde birliğe üye olmayı bekliyor. Türkiye ise henüz İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmadı.