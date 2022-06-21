SON DAKİKA HABERİ: İsveç'te saldırı: 2 yaralı

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İsveç'in Vasteras kentinde saldırı yaşandı.

Olayda 2 kişinin yaralandığı bir kişinin ise gözaltına aldığı bildirildi.

İsveç polisi saldırılara ilişkin daha fazla detay paylaşmadı. İsveç basınında yer alan iddialara göre bir alışveriş merkezinde 2 kişi bıçaklandı.

2015'TE 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ülkenin Vasteras kentinde 2015 yılında bir bıçaklı saldırı olayı yaşanmıştı. IKEA merkezinde yaşanan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın 36 yaşında Eritreli Abraham Ukbagabir olduğu açıklanmıştı.

Ukbagabir, sığınma talebinin reddedildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti. Saldırgan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...