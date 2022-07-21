SON DAKİKA HABERİ: İtalya'da Cumhurbaşkanı, Parlamento'yu lağvetti

Son dakika haberi! İtalya'da Başbakan Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Matarella'ya istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı Matarella, bunun üzerine Meclis başkanlarıyla görüştü ve parlamentoyu fesh ettiğini açıkladı.

Matarella 70 gün içinde bir erken sseçime gidileceğini söyledi. Draghi, geçen hafta da istifa etmiş, Cumhurbaşkanı istifasını kabul etmemişti.

Reuters'ın hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre seçimler 25 Eylül'de yapılacak.

HÜKÜMET KRİZİ NASIL GELİŞTİ?



İtalya’da siyasi kriz, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlamıştı. Başbakan Draghi, M5S'nin desteğini çekmesiyle ulusal birlik hükümetini oluşturan birlikteliğin bozulduğunu belirterek, istifasını vermek üzere aynı gün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitmişti.



Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi'nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisine bilgi vermesini ve güvenoyu aramasını istemişti.



Başbakan Draghi de dün hükümet kriziyle ilgili Senato'da yaptığı konuşmada, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir." ifadelerini kullanmış ve ulusal birlik koalisyonu adıyla andığı hükümetine yeniden can vermeye çalışmıştı.

Senatodaki görüşmeler sırasında M5S'ye ek olarak sağ partiler Forza Italia ve Lig de parçası oldukları Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayacaklarını açıklamıştı.



Senato'da dün akşam yapılan oylamada, Draghi hükümeti kıl payı güvenoyu almış ancak koalisyonun üç büyük partisi oylamaya katılmamıştı. Bu sonuç üzerine Draghi, geçen hafta sunduğu istifasını, bu sabah Cumhurbaşkanı Mattarella'ya giderek tekrar vermişti.

