SON DAKİKA HABERİ: Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede Tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.



JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.



Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.



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