SON DAKİKA HABERİ: Joe Biden'dan Putin'e sert tepki: Katil, bedel ödeyecek

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ABD istihbaratının hazırladığı ve dün yayınladığı raporda, Rusya ile İran'ın 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "dezenformasyon yoluyla" etki etmeye çalıştığı savunulmuştu.

Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

DÜN İSTİHBARAT RAPORU YAYINLANMIŞTI

Geçtiğimiz gün ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edildi. Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtilmişti.

İran'ın da Donald Trump aleyhindeki bazı "dezenformasyon kampanyalarını" yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verilmişti.



Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.



3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta göreve başlamıştı.



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