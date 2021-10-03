SON DAKİKA HABERİ: Kabil'de cami girişinde patlama: Çok sayıda sivil öldü

Son dakika haberi! Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid, Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.



Mücahid, saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü açıkladı.

Taliban geçici hükümetinin "İçişleri Bakanlığı sözcüsü" Saeed Hosti ise saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Geçen hafta vefat eden annesi içina camide hadim töreni düzenleyeceğini belirten Mücahid, sosyal medyadan tüm halkı davet etmişti.



Bununla birlikte, patlamadan hemen önce Taliban, Zabihullah Mücahid'in annesinin hatim töreni için Eid Gah Camii'ne giden yolu trafiğe kapatmıştı.

Diğer taraftan, Taliban sözcüsü Bilal Karimi Associated Press'e verdiği demeçte, saldırıda Taliban savaşçılarının zarar görmediğini söyledi. Ölenlerin sayısı hakkında bilgi vermedi ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.



SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Kabil'deki İtalyan destekli bir hastane ise patlamada yaralanan dört kişiyi tedavi ettiğini duyurdu.Caminin çevresi, yoğun güvenlik önlemi alan Taliban tarafından kordon altına alındı.



Saldırının sorumluluğunu hemen üstlenen olmadı. Ancak, Ağustos ortasında Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana, Taliban üyelerine yönelik yönelik saldırılar arttı.

DAEŞ/Horosan adlı grup, doğudaki Nangarhar eyaletinde güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor ve Taliban'ı bir düşman olarak görüyor. DAEŞ/Horosan, eyalet başkenti Celalabad'daki cinayetler de dahil olmak üzere Taliban'a yönelik çok sayıda saldırıyı üstlendi.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda da 2 Taliban mensubu ve 2 sivil yaşamını yitirmişti.

